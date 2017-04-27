Домработница украла более 9 тыс. долларов у жителя Магнитогорска
В течение нескольких месяцев женщина похитила 9,3 тыс. долларов и 72 тыс. рублей.
В течение нескольких месяцев женщина похитила 9,3 тыс. долларов и 72 тыс. рублей.
В Магнитогорске (Челябинская область) домработница украла у работодателя свыше 9 тыс. долларов США — в отношении женщины возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«Следственным отделом СУ УМВД по Магнитогорску по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 — “Кража”, максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
В отношении домработницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.