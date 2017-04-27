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13:32 (мск), источник: dostup1.ru

Домработница украла более 9 тыс. долларов у жителя Магнитогорска

В течение нескольких месяцев женщина похитила 9,3 тыс. долларов и 72 тыс. рублей.

В Магнитогорске (Челябинская область) домработница украла у работодателя свыше 9 тыс. долларов США — в отношении женщины возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра регионального ГУ МВД, 40-летняя женщина на протяжении нескольких месяцев совершала кражи денег у собственников дома, в котором работала. В общей сложности она похитила 9,3 тыс. долларов и 72 тыс. рублей, которые потратила на личные нужды.

«Следственным отделом СУ УМВД по Магнитогорску по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 — “Кража”, максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы», — сообщили в полиции.

В отношении домработницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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