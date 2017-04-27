Житель Башкирии покончил с собой со второй попытки
В Шаранском районе республики было обнаружено тело 52-летнего местного жителя.
В Шаранском районе республики было обнаружено тело 52-летнего местного жителя.
Труп был найден в 300 метрах от одной из деревень местными жителями.
Как стало известно ProUfu.ru, мужчина пришел в лес целенаправленно. При себе у него было зарегистрированное в местном отделе МВД ружье ИЖ-27. При этом у местного жителя было две попытки, первая из которых закончилась неудачей. В конце концов, он скончался на месте происшествия. Родные до сих пор не могут поверить в случившееся и утверждают, что находятся в глубоком шоке от произошедшего. У семьи мужчины были большие планы на будущее.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины и все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение.
ProUfu.ru приносит искренние соболезнования родным и близким мужчины.