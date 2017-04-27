Сотрудники полиции в Иркутске спасли 5-летнюю девочку, у которой остановилось дыхание

Инспекторы ДПС в Иркутске экстренно доставили в больницу 5-летнюю девочку, у которой произошла остановка дыхания. Включив проблесковые маячки и специальные сигналы, полицейские на своем служебном автомобиле обеспечили сопровождение и в течение нескольких минут прибыли в медучреждение, где малышке была оказана помощь. Сейчас девочке ничего не угрожает. В настоящее время решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне на контрольно-пропускном пункте при выезде на Качугский тракт к сотрудникам экипажа ДПС в составе инспекторов Артема Погодаева и Алексея Кузовкова подбежал взволнованный мужчина. Он сообщил, что в салоне его автомобиля находится маленькая дочь, которая начинает задыхаться.

«Отец ребенка просил помочь скорее доставить девочку в больницу, поскольку он не сумеет быстро преодолеть пробки на дорогах, а эти минуты могут стать для дочери роковыми. В сложившейся экстремальной ситуации госавтоинспекторы немедленно приняли решение сопроводить транспортное средство в медицинское учреждение. Включив проблесковые маячки и специальные сигналы, полицейские на своем служебном автомобиле обеспечили сопровождение и в течение нескольких минут прибыли в больницу, где малышке была оказана медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

В адрес руководства Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области поступило письмо от жительницы Иркутска. В письме она обращается со словами благодарности к инспекторам ДПС, которые помогли ей экстренно доставить дочь в больницу.

«У моей дочери Аленушки в дороге произошла остановка дыхания. Я понимала, что сейчас все решают минуты или даже секунды. На наше счастье поблизости оказался экипаж дорожно-патрульной службы. Только благодаря профессиональным решительным действиям инспекторов жизни дочери сейчас ничего не угрожает. Хочу от всей души поблагодарить сотрудников дорожной полиции за их участие в нашей беде», — написала мама спасенного ребенка.

В настоящее время решается вопрос о поощрении инспекторов ДПС.