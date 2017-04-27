На Среднем Урале подростки на машине слетели с плотины в реку

В Нижней Туре трое пьяных молодых людей на автомобиле упали с плотины. Hyundai Getz пробил ограждение и упал в бурную реку с высоты нескольких метров.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, в машине был 19-летний водитель и два несовершеннолетних пассажира. Троице удалось забраться на крышу автомобиля, откуда их сняли спасатели. Молодые люди получили переохлаждение, но медицинская помощь им не потребовалась.

Автомобиль остался в реке.