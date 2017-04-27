В ДТП возле челябинского ТРК «Родник» столкнулось порядка 10 машин
В Челябинске возле ТРК «Родник» столкнулись в крупном ДТП несколько автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие.
В Челябинске возле ТРК «Родник» столкнулись в крупном ДТП несколько автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Столкновение произошло в районе пересечения улиц
Как сообщают в ГУ МЧС России по Челябинской области, разлива топлива на месте ДТП не обнаружено.
Подробности случившегося выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.