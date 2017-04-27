В ДТП возле челябинского ТРК «Родник» столкнулось порядка 10 машин

Столкновение произошло в районе пересечения улиц Братьев-Кашириных и Северо-Крымской. По предварительным данным, сообщенным Урал-пресс-информ в городском ГИБДД, в крушении пострадало 9 машин. Информации о человеческих жертвах не поступало.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Челябинской области, разлива топлива на месте ДТП не обнаружено.