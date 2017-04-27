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14:23 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму увеличилось количество пожаров, но сократилось число погибших — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму незначительно возросло количество пожаров, но при этом сократилось число погибших.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню пожарной охраны Российской Федерации в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Владимир Иванов.

«У нас сейчас 1,5% рост по количеству пожаров по сравнению с прошлым годом, а погибших — 1%», — сообщил Иванов.

Основная причина пожаров в жилом секторе — курение в состоянии алкогольного опьянения.

«29 человек погибло в прошлом году и 28 человек в этом. Хочется отметить, что это сухие цифры. За четыре месяца 29 погибших — это большое количество. Все погибшие в жилом секторе. Причины: неосторожное обращение с огнем, курение и в большинстве случаев — 75% — это курение в состоянии алкогольного опьянения. Зимой — неисправное печное оборудование и нарушения в эксплуатации электрооборудования», — рассказал заместитель начальника Главного управления, начальник Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Максим Грамотный.

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