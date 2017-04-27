В Крыму увеличилось количество пожаров, но сократилось число погибших — МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму незначительно возросло количество пожаров, но при этом сократилось число погибших.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму незначительно возросло количество пожаров, но при этом сократилось число погибших.
Об этом на
«У нас сейчас 1,5% рост по количеству пожаров по сравнению с прошлым годом, а погибших — 1%», — сообщил Иванов.
Основная причина пожаров в жилом секторе — курение в состоянии алкогольного опьянения.
«29 человек погибло в прошлом году и 28 человек в этом. Хочется отметить, что это сухие цифры. За четыре месяца 29 погибших — это большое количество. Все погибшие в жилом секторе. Причины: неосторожное обращение с огнем, курение и в большинстве случаев — 75% — это курение в состоянии алкогольного опьянения. Зимой — неисправное печное оборудование и нарушения в эксплуатации электрооборудования», — рассказал заместитель начальника Главного управления, начальник Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Максим Грамотный.