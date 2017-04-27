В Пермском крае погибла беременная женщина

Беременная жительница Добрянки скончалась в Перми. К гибели женщины привело несвоевременное обращение к врачу, сообщает издание «Зори плюс».

Женщину доставили в приёмное отделение добрянской больницы с жалобами на высокую температуру и рвоту. Она находилась на 36−38 неделе беременности. Дежурный врач определил гибель плода. На следующий день женщину отправили в Пермь, в медсанчасть № 7. Врачам не удалось спасти женщину, так как она обратилась в больницу слишком поздно. Выяснилось, что во время беременности у медиков она не наблюдалась и с жалобами в медицинское учреждение не обращалась. У женщины остались муж и четверо несовершеннолетних детей. Во время всех предыдущих беременностей врачей она также не посещала.

В минздраве Пермского края эту ситуацию комментировать не стали, сославшись на закон о врачебной тайне.