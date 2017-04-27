Трава вдоль трассы Тюмень — Омск горела на площади около 20 тысяч квадратов
Региональное МЧС прокомментировало сообщение в соцсети о том, что пожарные ехали на место происшествия четыре часа и появились без воды.
Региональное МЧС прокомментировало сообщение в соцсети о том, что пожарные ехали на место происшествия четыре часа и появились без воды.
Главное управление МЧС по Омской области дало официальный комментарий по поводу сообщения в паблике «ЧП Омск» о медлительных пожарных без оборудования.
По словам очевидицев, 26 апреля вдоль трассы «Тюмень — Омск» со стороны посёлка
В
ГУ МЧС по Омской области:
— Сообщение поступило в 14:45. Через 15 минут, в 15:00, наши подразделения уже были на месте. Но территория возгорания была большая, около 20 тысяч квадратных метров. Возможно, очевидцы просто не увидели пожарных: они были с другой стороны. И потом уже, когда пожарные подъехали с другой стороны, люди подумали: «Надо же, через четыре часа только прибыли!».
Скорее всего, вода у сотрудников МЧС могла закончиться, поскольку её израсходовали на тушение огня с другой стороны трассы. Насчёт состояния пожарного рукава (так на самом деле называется оборудование, которое в народе именуют шлангом) в ведомстве ничего пояснить не смогли.