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14:00 (мск), источник: Om1.ru

Трава вдоль трассы Тюмень — Омск горела на площади около 20 тысяч квадратов

Региональное МЧС прокомментировало сообщение в соцсети о том, что пожарные ехали на место происшествия четыре часа и появились без воды.

Главное управление МЧС по Омской области дало официальный комментарий по поводу сообщения в паблике «ЧП Омск» о медлительных пожарных без оборудования.

По словам очевидицев, 26 апреля вдоль трассы «Тюмень — Омск» со стороны посёлка Любино-Малороссы около 10 часов подряд горела трава. Граждане вызвали пожарных, но ждать их пришлось четыре часа. Спасатели приехали с разорванным шлангом и без оборудования.

В пресс-службе МЧС Om1.ru заявили, что очевидцы могли просто не заметить пожарных, поскольку они работали с другой стороны возгорания.

ГУ МЧС по Омской области:

 — Сообщение поступило в 14:45. Через 15 минут, в 15:00, наши подразделения уже были на месте. Но территория возгорания была большая, около 20 тысяч квадратных метров. Возможно, очевидцы просто не увидели пожарных: они были с другой стороны. И потом уже, когда пожарные подъехали с другой стороны, люди подумали: «Надо же, через четыре часа только прибыли!».

Скорее всего, вода у сотрудников МЧС могла закончиться, поскольку её израсходовали на тушение огня с другой стороны трассы. Насчёт состояния пожарного рукава (так на самом деле называется оборудование, которое в народе именуют шлангом) в ведомстве ничего пояснить не смогли.

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