Пьяный мойщик врезался в забор на машине клиента в Гродно

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Три административных протокола составлены в отношении нетрезвого работника автомойки, разбившего машину клиента, сообщили в четверг в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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Инцидент произошел на переулке Дзержинского в Гродно. По словам юноши, не имеющего прав управления, он хотел выгнать машину клиента из бокса мойки на парковку, дальше ехать не собирался. Прибывшим на место аварии инспекторам работник заявил, что перепутал педали сцепления и газа.

«Содержание алкоголя в организме задержанного более чем в семь раз превысило предельно допустимое», — рассказали в ГАИ.

Юноша сообщил инспекторам, что выпил два литра пива примерно за три часа до произошедшего ДТП. Аварию он объяснил тем, что отвлекся от управления автомобилем во время выезда из помещения.

Молодой человек повредил шесть пролетов металлического забора и семь столбиков этого ограждения.