Движение транспорта на месте масштабного ДТП в Жигулевске полностью восстановлено

В областном полицейском главке также уточнили, что за рулем КамАЗа, который около 7:00 на 997 км трассы М-5 в Жигулевске, предположительно, из-за отказа тормозной системы столкнулся с вахтовым автобусом ПАЗ и остановившимися в потоке легковыми автомобилями, находился 55-летний уроженец одной из соседних республик.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили восемь из 23 пассажиров ПАЗа. Семерых из них после оказания медицинской помощи отпустили домой. Одного пострадавшего госпитализировали.

По данным инспекторов ГИБДД, водитель КамАЗа был трезв. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.