В Тамбове по реке Цне поплыла веранда ресторана
На место происшествия выехали спасатели.
На место происшествия выехали спасатели.
В Тамбове пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию с рестораном «Пират», летняя веранда которого оторвалась от основного здания и поплыла по реке Цна. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал сильный ветер.
На место выехали спасатели. Они обнаружили, что объект достиг противоположного берега. Было установлено, что никто не пострадал и для людей плавучий ресторан не опасен.
Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», утром 27 апреля ресторан все еще оставался на другом берегу Цны. Руководство пообещало к вечеру вернуть веранду на место.