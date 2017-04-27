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14:22 (мск), источник: Известия.Ру

В Тамбове по реке Цне поплыла веранда ресторана

На место происшествия выехали спасатели.

В Тамбове пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию с рестораном «Пират», летняя веранда которого оторвалась от основного здания и поплыла по реке Цна. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал сильный ветер.

На место выехали спасатели. Они обнаружили, что объект достиг противоположного берега. Было установлено, что никто не пострадал и для людей плавучий ресторан не опасен.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», утром 27 апреля ресторан все еще оставался на другом берегу Цны. Руководство пообещало к вечеру вернуть веранду на место.

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