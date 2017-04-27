В Тамбове по реке Цне поплыла веранда ресторана

В Тамбове пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию с рестораном «Пират», летняя веранда которого оторвалась от основного здания и поплыла по реке Цна. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал сильный ветер.

На место выехали спасатели. Они обнаружили, что объект достиг противоположного берега. Было установлено, что никто не пострадал и для людей плавучий ресторан не опасен.