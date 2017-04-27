Студента из Магнитогорска отправили на поселение за экстремизм в соцсети

Молодой житель Магнитогорска (Челябинская область) на два с половиной года отправился в колонию-поселение за тиражирование в соцсети текстов во славу экстремисткой организации — студента выявили сотрудники ФСБ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, 19-летний студент одного из магнитогорских колледжей являлся приверженцем идеологии «Правого сектора», признанного Верховным судом Российской Федерации экстремистской организацией. В 2014—2015 годах в популярных социальных сетях парень публиковал тексты и видеоматериалы террористического и экстремистского характера, содержащие призывы к уничтожению граждан и отдельных групп по их национальной принадлежности.

По результатам рассмотрения уголовного дела выездная сессия Приволжского окружного военного суда признала жителя Челябинской области виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма), частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).