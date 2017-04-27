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14:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии в съемном гараже выращивал коноплю

Ему грозит до двух лет провести за решеткой.

Автолюбитель копошится в гараже, разбирая железки. Меломан сбегает в подсобку побренчать на гитаре. Уроженец ближнего зарубежья арендовал гараж в Альшеевском районе, чтобы выращивать в нем коноплю.

Капризную дурман-траву 26-летний мичуринец растил по особой технологии: он оборудовал гараж вентиляторами и терморегуляторами, провел освещение.

Результатом тщания и тревог стали 92 куста конопли и ее семена. Но сбыть незаконное зелье не вышло — его задержали сотрудники ФСБ.

— Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконное культивирование растений, содержащих, содержащих наркотические вещества», — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

«Садовода» арестовали, ему грозит на два года отправиться за решетку.

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