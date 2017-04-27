Житель Башкирии в съемном гараже выращивал коноплю
Ему грозит до двух лет провести за решеткой.
Ему грозит до двух лет провести за решеткой.
Автолюбитель копошится в гараже, разбирая железки. Меломан сбегает в подсобку побренчать на гитаре. Уроженец ближнего зарубежья арендовал гараж в Альшеевском районе, чтобы выращивать в нем коноплю.
Капризную
Результатом тщания и тревог стали 92 куста конопли и ее семена. Но сбыть незаконное зелье не вышло — его задержали сотрудники ФСБ.
— Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконное культивирование растений, содержащих, содержащих наркотические вещества», — рассказали в
«Садовода» арестовали, ему грозит на два года отправиться за решетку.