Житель Башкирии в съемном гараже выращивал коноплю

Автолюбитель копошится в гараже, разбирая железки. Меломан сбегает в подсобку побренчать на гитаре. Уроженец ближнего зарубежья арендовал гараж в Альшеевском районе, чтобы выращивать в нем коноплю.

Капризную дурман-траву 26-летний мичуринец растил по особой технологии: он оборудовал гараж вентиляторами и терморегуляторами, провел освещение.

Результатом тщания и тревог стали 92 куста конопли и ее семена. Но сбыть незаконное зелье не вышло — его задержали сотрудники ФСБ.

— Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконное культивирование растений, содержащих, содержащих наркотические вещества», — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

«Садовода» арестовали, ему грозит на два года отправиться за решетку.