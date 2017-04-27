Минчанин украл у своей знакомой более 17 тысяч долларов

Как сообщает ОИОС ГУВД Мингорисполкома, сотрудниками управления уголовного розыска совместно с оперативниками Советского РУВД столицы задержан ранее судимый 47-летний минчанин, который 23 марта проник в одну из квартир по ул. М. Богдановича и похитил находящиеся в ней денежные средства в размере 17 100 долларов и 40 белорусских рублей, принадлежащие 25-летней жительнице столицы.

В милицию обратилась мать собственницы денежных средств и квартиры. Женщина сообщила, что ее дочь в настоящее время находится за границей (в квартире никто не проживает), а она, в свою очередь, периодически посещает квартиру — следит за порядком и сохранностью денежных средств, которые дочь выручила от продажи дорогостоящей иномарки. В конце марта мать снова решила посетить квартиру и, когда открывала дверь, заметила, что она заперта лишь на нижний замок. Это обстоятельство насторожило женщину — она точно помнила, что после предыдущего визита запирала дверь на оба замка (верхний и нижний). После входа в квартиру пропажа крупной денежной суммы была сразу же обнаружена.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной милиции было установлено, что кражу совершил 47-летний ранее судимый минчанин, который был лично знаком с заявительницей и ее дочерью. Оказалось, что злоумышленник в свое время делал в указанной квартире ремонт и присутствовал при установке входной двери, к которой прилагалось несколько комплектов ключей. Один из комплектов задержанный присвоил себе. Осуществляя ремонт, мужчина общался с хозяйкой, которая, в свою очередь, неоднократно упоминала о намерении продать личное авто и в ближайшее время на длительный период выехать за границу. Выждав время, преступник воспользовался запасным комплектом ключей и похитил деньги.

В настоящее время Советским РОСК Минска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 («Кража») УК РБ. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет.