В прокуратуре уточнили, какое наказание просят для «королевы актюбинской полиции»

Как отметили в областной прокуратуре, поддерживая гособвинение прокурор Кайрат Мендыбаев просил суд признать виновной Жаннат Ахетову в склонении сотрудника полиции Мираса Ибадуллаева к совершению уголовного правонарушения, а также сокрытия следов правонарушения и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах, с лишением специального звания.

«Вместе с тем, с учетом наличия у Ахетовой малолетнего ребенка, совершения преступления средней тяжести обвинитель просил суд освободить ее от основного наказания на основании Закона РК “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан” от 13 декабря 2016 года», — сообщил руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев.

Он отметил, что в окончательном заключении обвинение просит конфисковать имущество обвиняемой и лишить ее права занимать должности в правоохранительных органах. В отношении Мираса Ибадуллаева гособвинитель просил суд признать назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах, с лишением специального звания.

Однако, на основании Закона РК «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» от 13 декабря 2016 года прокурор просил суд основное наказание заменить на ограничение свободы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурор просил суд назначить наказание для Ахетовой в виде двух лет лишения свободы. Свое правонарушение Ахетова объяснила в суде тем, что ей стало жалко знакомую, потому что она мать-одиночка и у нее не было денег на оплату штрафа.

«Сама строго относилась к нарушителям ПДД. 14 лет безупречной службы. А тут знакомая позвонила, плакала, у нее была просто истерика. Мне ее жалко стало», — сказала подсудимая.