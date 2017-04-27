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17:05 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани оправдали подростка, обвиненного в стрельбе из винтовки по детям на Татарстана

В Казани в суде оправдали 17-летнего подростка, который, по версии следствия, устроил стрельбу из пневматической винтовки в 15-летнего и 13-летнего подростков на улице Татарстана. Об этом сообщает телеканал «Эфир».

Напомним, по данным правоохранительных органов, вечером 26 мая 2015 года стрелок, находясь у себя дома, начал стрелять из окна по детям, которые находились во дворе находящейся неподалеку школы и помогали перетаскивать матрасы. Одного мальчика с ранением печени госпитализировали, врачи в ходе операции извлекли из него пулю. Другому подростку пуля попала в ногу.

27 мая, как считает следствие, школьник выстрелил из окна своей квартиры по проходившему по улице Нариманова 16-летнему парню, пуля попала в живот.

По данным фактам было возбуждено дело по статьям «хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенные в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Свою вину подросток не признал.

Напомним, первый раз подростка арестовали 31 мая 2015 года, но арест был признан незаконным, потому что на момент рассмотрения судом ходатайства об аресте парня сам он даже не был допрошен в качестве подозреваемого.

Тремя днями позднее, 8 июня, школьника вновь взяли под стражу.

Подозреваемый парень проживал в квартире с матерью и отчимом, которые говорили, что в доме никакого оружия никогда не было.

 — О выстрелах во дворе соседней школы мы узнали от участкового, который пришел утром с обыском. На вопрос, почему к нам, сказал: у вас единственных нет москитной сетки на окнах и есть мальчик подходящего возраста, который может «так нахулиганить», — рассказывала мать арестованного Аделина О. — В квартире все перерыли, ничего не нашли и сказали — забираем парня для экспертизы на полиграфе.

В итоге осенью прошлого года по данному делу начался суд, подростка в итоге оправдали.

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