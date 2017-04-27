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14:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Урале суд отпустил взяточника, а потом дал ему 7 лет строгача

Приговор изменили после вмешательства прокуратуры.

Бывший начальник отдела Ростехнадзора региона 60-летний Александр Зубчик осужден на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки, сообщила «АиФ-Урал» официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

Реальный срок ему был назначен после апелляции, поданной надзорным ведомством. Установлено, что июне 2016 года Зубчик проводил проверку на опасных производственных объектах, эксплуатируемых МУП «Водоканал». Он выявил нарушения в работе специалиста предприятия «Интэкс», которые тот допустил в ходе экспертизы промышленной безопасности трубопровода. Чтобы не включать эту информацию в акт проверки, он попросил «благодарность» в 250 тысяч рублей.

Как отмечают в региональном следственном комитете, вечером 30 июня 2016 года Зубчик, находясь в автомашине на парковке у ТРЦ «Метро» по улице Металлургов в Екатеринбурге, получил запрашиваемую сумму. Взятка была передана обвиняемому в конверте купюрами по 5 тысяч рублей (всего — 40 штук), а остальное — купюрами в 1 тысячу. Конверт он положил в карман пиджака и вышел из авто. Но тут его задержали сотрудники ФСБ. В ходе личного досмотра у Зубчика был обнаружен блокнот, в котором он своей рукой сделал запись, что «30 июня 2016 года взял в долг 250 тысяч рублей и обязуется вернуть». Таким образом он хотел отвести от себя подозрения во взяточничестве. Но данная уловка не произвела на сыщиков должного «эффекта».

В связи с тем, что посредник и взяткодатель активно способствовали раскрытию преступления, уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки) следователи решили не возбуждать. Александр Зубчик поначалу также легко отделался: в феврале 2017 года Верх-Исетский районный суд признал его виновным по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил ему штраф в 1 млн рублей.

Однако в дело вмешалась прокуратура: накануне, 26 апреля 2017 года, Свердловский областной суд изменил приговор Зубчику. Ему назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, а также штраф в 2,5 млн рублей (10-кратная сумма взятки). Приговор суда вступил в законную силу.

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