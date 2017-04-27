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14:58 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

У отеля «Рамада» в Екатеринбурге снова произошел пожар

Позавчера на этой же территории сгорело скандальное летнее кафе. Нити тянутся к небезызвестному благотворительному фонду.

В Екатеринбурге вблизи отеля «Рамада» сегодня, 27 апреля, снова произошел пожар. В минувший вторник здесь же сгорели постройки летнего кафе. Территория принадлежит благотворительному фонду «Содружество». Существуют разные версии случившегося, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Сегодня рядом с отелем «Рамада» горело уже не кафе, а лесная территория на земельном участке у озера на Новокольцовском тракте.

«Если бы не оперативные действия сотрудников отеля “Рамада”, то огонь мог распространиться дальше в лес. Помимо отеля “Рамады” опасности подвергается и коллективный сад “Птичник”. Прошу отметить, что данная территория к отелю не имеет никакого значения», — сообщил «АиФ-Урал» пресс-секретарь Валдимира Конькова, владельца отеля, Дмитрий Стародубцев.

По словам Стародубцева арендатором данной земли, где уже дважды произошло возгорание, является благотворительный фонд «Содружество». «АиФ-Урал» писал ранее, что одним из руководителей данного фонда был небезызвестный в Екатеринбурге Никита Мальцев, которого включили в состав летом 2016 года. Но после ареста и обвинения в мошенничестве зимой его исключили из фонда.

Одна из версий случившегося, по информации источника «АиФ-Урал», обсуждаемая в определенных кругах, — это месть фонду именно со стороны Мальцева, бойцы которого оказались причастны к разборкам на улице Депутатской в цыганском поселке Екатеринбурга. Другая версия — лесной пожар, который своевременно удалось потушить.

Напомним, что 25 апреля вблизи отеля на площади 40 квадратных метров сгорели постройки летнего кафе недалеко от отеля «Рамада».

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