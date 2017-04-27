Кражу около 120 тысяч рублей со счета компании раскрыли в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, о хищении средств в полицию заявил представитель руководства одного из агентств недвижимости города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 28-летнюю сотрудницу агентства.

Выяснилось, что подозреваемая в течение пяти дней переводила деньги со счета компании на свою личную карту, после чего обналичивала. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.