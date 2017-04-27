Кражу около 120 тысяч рублей со счета компании раскрыли в Ростове
Кражу около 120 тысяч рублей со счета агентства недвижимости раскрыли полицейские в Ростове.
Кражу около 120 тысяч рублей со счета агентства недвижимости раскрыли полицейские в Ростове.
Как сообщает
В ходе
Выяснилось, что подозреваемая в течение пяти дней переводила деньги со счета компании на свою личную карту, после чего обналичивала. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.