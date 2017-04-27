Следователи раскрыли убийство у магазина в станице Нововеличковской

Тело погибшего с травмой головы обнаружили 7 марта этого года. Так как у него были признаки насильственной смерти, следователи возбудили уголовное дело.

21 апреля задержали предполагаемого преступника — 19-летнего местного жителя. 25 февраля между ним и погибшим произошел конфликт. При расследовании выяснилось, что в тот день 35-летний мужчина в пьяном виде зашел в магазин, где работала тетя обвиняемого. Кубанец взял с прилавка древесный уголь и отказался за него платить. За продавщицу вступился ее супруг, а затем и племянник. Ссора перешла в драку, во время которой покупатель постоянно угрожал молодому человеку.

Парень обиду не забыл и 7 марта пришел к дому мужчины. Когда тот вышел на улицу, злоумышленник три раза ударил его по голове отрезком металлической трубы. Кубанец скончался на месте. Молодой человек ушел, а орудие убийства выкинул в реку.