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15:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

94-летняя женщина погибла под поездом «Анапа-Томск» в Волгоградской области

В Волгоградской области поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину, переходившую железнодорожные пути.

Как сообщает ВДТВ старший помощник Волгоградского транспортного прокурора Евгений Кинк, 23 апреля в 15:50 пассажирский поезд «Анапа-Томск» на 375 километре на 1 пикете перегона станции Алексиково смертельно травмировал 94 -летнюю жительницу районного поселка Новониколаевский Волгоградской области.

Машинист поезда сообщил, что увидев идущую по путям женщину, принялся подавать гудки и тормозить. Но женщина никак не реагировала, а быстро остановить поезд невозможно. Тормозной путь составил 85 метров.

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