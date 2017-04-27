94-летняя женщина погибла под поездом «Анапа-Томск» в Волгоградской области
В Волгоградской области поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину, переходившую железнодорожные пути.
В Волгоградской области поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину, переходившую железнодорожные пути.
Как сообщает ВДТВ старший помощник Волгоградского транспортного прокурора Евгений Кинк, 23 апреля в 15:50 пассажирский поезд «Анапа-Томск» на 375 километре на 1 пикете перегона станции Алексиково смертельно травмировал 94 -летнюю жительницу районного поселка Новониколаевский Волгоградской области.
Машинист поезда сообщил, что увидев идущую по путям женщину, принялся подавать гудки и тормозить. Но женщина никак не реагировала, а быстро остановить поезд невозможно. Тормозной путь составил 85 метров.