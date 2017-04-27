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15:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Следователи возбудили дело после гибели 3-летнего мальчика при пожаре в Воронеже

Эксперты озвучили подробности ЧП.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-летнего мальчика при пожаре в доме № 34 на улице Богатырская в Железнодорожном районе Воронежа, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 27 апреля. Правоохранители озвучили подробности ЧП.

Во время предварительной проверки специалисты установили, что к родителям мальчика пришел 29-летний знакомый. Отец ребенка выпивал с другом, а после ушел с женой в магазин. Мальчика оставили под присмотром приятеля. Когда родители вернулись, то обнаружили в своей квартире пожар, а после тушения — тело сына. Друга семьи с ожогами госпитализировали в больницу.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик отравился окисью углерода. Причина пожара устанавливается. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Богатырская поступило на пульт дежурного в 14:05 вторника, 25 апреля. При пожаре погиб 3-летний ребенок и пострадал 29-летний мужчина. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили очевидцев происшествия.

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