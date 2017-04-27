Прокурор запросил 8 лет для виновника ДТП с 4 погибшими в Челябинске

В Курчатовском райсуде Челябинска сегодня, 27 апреля, состоялись прения по резонансному ДТП на Комсомольском проспекте — гособвинитель потребовал отправить Евгения Воргуданова в колонию на 8 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Напомним, автокатастрофа на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы произошла в октябре 2016 года. Пьяный водитель Mercedes S500 пролетел перекресток на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-21150 (такси). От удара «пятнадцатая» совершила наезд на стойку светофора и опору рекламного щита. Две погибшие пассажирки такси — 27 и 25 лет — родные сестры, еще одна была их близкой подругой. На месте умер и водитель ВАЗа. Кроме того, тяжкие телесные повреждения получили два пассажира иномарки.

Воргуданов обвиняется в нарушении ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ).

Государственный обвинитель просил суд в прениях признать подсудимого виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Кроме того, удовлетворить исковые требования потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму 23 млн рублей.