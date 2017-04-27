Депутат районной думы без вести пропал в Волгоградской области вместе со своим авто

Заместитель руководителя Иловлинского МрСО СУ СКР по области Александр Андронов поясняет, что в ходе поисков Емельяненко обнаружены следы протекторов его автомобиля. Нашли их на краю обрыва реки Дон в нескольких километрах от турбазы, на которой мужчина отдыхал 24 апреля. Но ни авто, ни хозяина машины найти не удалось.

Известно, что мужчина, работавший также директором МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Иловлинского муниципального района», провел день на турбазе «Иловля» вместе с компанией друзей. Попрощавшись со всеми, Леонид Емельяненко выехал из турбазы на своем автомобиле и пропал без вести.

Водолазы изучают дно реки в предполагаемом месте падения автомобиля.