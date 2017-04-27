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15:56 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге разлившая ртуть в здании суда женщина получила год заключения

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга в четверг приговорил к году заключения Хафизу Ахматшину, разлившую ртуть в здании суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, днем 14 октября 2016 года в Петроградском районном суде подсудимая по делу о мошенничестве, желая сорвать судебное заседание и затянуть разбирательство по своему делу, разлила напротив кабинета председателя суда 1,2 килограмма ртутьсодержащих отходов, относящихся к 1 классу опасности (вещества чрезвычайно опасные), после чего уведомила судебных приставов о наличии ртути в здании суда. В ноябре 2016 года суд назначил Ахматшиной по ее делу 7 лет колонии общего режима.

«Петроградский районный суд Петербурга признал Ахматшину виновной по статье “вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия”. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Совокупный срок заключения составил 7 лет и 3 месяца», — сказала Лебедева.

Ранее сообщалось, что в результате действий злоумышленницы была нарушена нормальная деятельность суда, судебные заседания, в том числе и по ее обвинению, были отложены. Деятельность суда приостановлена с 17 по 19 октября 2016 года до завершения демеркуризации.

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