Корабль ЧФ РФ затонул в Черном море после столкновения у пролива Босфор
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судно Черноморского флота РФ «Лиман» затонуло в Черном море после столкновения с другим судном, весь экипаж спасен, сообщили в
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судно Черноморского флота РФ «Лиман» затонуло в Черном море после столкновения с другим судном, весь экипаж спасен, сообщили в
«Судно “Лиман” от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота “Лиман” в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», — сказали в ведомстве.
«Сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля “Лиман” — очередная дезинформация», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что корабль столкнулся с транспортным судном
Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор.
По предварительным данным, причиной стала низкая видимость