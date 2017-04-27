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15:25 (мск), источник: ТАСС

Корабль ЧФ РФ затонул в Черном море после столкновения у пролива Босфор

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судно Черноморского флота РФ «Лиман» затонуло в Черном море после столкновения с другим судном, весь экипаж спасен, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Судно “Лиман” от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота “Лиман” в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», — сказали в ведомстве.

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«Сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля “Лиман” — очередная дезинформация», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что корабль столкнулся с транспортным судном Youzarsif-Н, шедшим под флагом Того.

Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор.

По предварительным данным, причиной стала низкая видимость из-за тумана.

Комментарии
6
прохор
Смотря что за лохань, а то может пусть там и останется - будет подводной лодкой.
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Александр д
бардак процветает
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Tavovic
Ну так корабль или судно , чтоййто автор сбивчиво прыгает с одного обозначение на другое , корабль - крупное судно , таки даже военное , ну а судно бывает медицинским или просто плавучим средством , соответственно хотелось бы знать конкретно - что затонуло , а если не знаете , то пока не пишите )))
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