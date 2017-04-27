Корабль ЧФ РФ затонул в Черном море после столкновения у пролива Босфор

«Судно “Лиман” от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота “Лиман” в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», — сказали в ведомстве.

Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном «Ашот-7»

«Сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля “Лиман” — очередная дезинформация», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что корабль столкнулся с транспортным судном Youzarsif-Н, шедшим под флагом Того.

Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор.