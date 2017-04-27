Страшное ДТП под Невьянском. Водитель скончался до приезда скорой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
Около 6.00 утра 27 апреля автомобиль «Хундай Портер» не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ЗИЛ КО-829А» и столкнулся с ним. Находившийся за рулем «Хундая» 23-летний молодой человек погиб до приезда скорой.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Свердловской области, по предварительным авария произошла
«Управление ГИБДД по Свердловской области напоминает, что нахождение за рулем в утомленном состоянии недопустимо. Это может привести к серьезным
Стаж погибшего водителя составляет менее одного года. За это время он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.