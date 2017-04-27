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15:33 (мск), источник: УралПолит.ру

Страшное ДТП под Невьянском. Водитель скончался до приезда скорой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Около 6.00 утра 27 апреля автомобиль «Хундай Портер» не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ЗИЛ КО-829А» и столкнулся с ним. Находившийся за рулем «Хундая» 23-летний молодой человек погиб до приезда скорой.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Свердловской области, по предварительным авария произошла из-за того, что погибший водитель уснул за рулем.

«Управление ГИБДД по Свердловской области напоминает, что нахождение за рулем в утомленном состоянии недопустимо. Это может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям», — отмечают в ведомстве.

Стаж погибшего водителя составляет менее одного года. За это время он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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