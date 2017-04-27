В Кировском районе Уфы подтоплены 32 придомовые территории — МЧС

Подтопленными оказались 27 придомовых территорий — на улицах Левобережной, М. Заречной, Луговом переулке в Кооперативной поляне Кировского района.

«Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Транспортные пути открыты. Пострадавших нет. В пункте временного проживания размещены четыре человека, из них один ребенок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

На 16.00 наблюдается повышение уровня воды. Подтопленными оказались 32 придомовые территории. На место привлечены силы и средства звена Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — 21 человек, восемь единиц техники. От МЧС — восемь человек и три спецмашины.

«В период половодья жителям необходимо собрать теплые непромокаемые вещи, запастись продуктами питания и водой на три дня. Ценные вещи и документы нужно положить в целлофановый пакет. Необходимо следить за информацией об уровне воды. Если нужна помощь, надо сразу сообщать о случившемся по телефону спасателей и пожарных, с мобильного телефона — «101», — обратились к жителям республики в ведомстве.