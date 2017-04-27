Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Компанию Google обязали снять санкции с Крыма
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
15:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Кировском районе Уфы подтоплены 32 придомовые территории — МЧС

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по РБ от начальника информационного диспетчерского центра «Службы спасения 112» Уфы 27 апреля в 10.05 поступило сообщение о том, что из-за интенсивного таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Белой.

Подтопленными оказались 27 придомовых территорий — на улицах Левобережной, М. Заречной, Луговом переулке в Кооперативной поляне Кировского района.

«Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Транспортные пути открыты. Пострадавших нет. В пункте временного проживания размещены четыре человека, из них один ребенок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

На 16.00 наблюдается повышение уровня воды. Подтопленными оказались 32 придомовые территории. На место привлечены силы и средства звена Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — 21 человек, восемь единиц техники. От МЧС — восемь человек и три спецмашины.

«В период половодья жителям необходимо собрать теплые непромокаемые вещи, запастись продуктами питания и водой на три дня. Ценные вещи и документы нужно положить в целлофановый пакет. Необходимо следить за информацией об уровне воды. Если нужна помощь, надо сразу сообщать о случившемся по телефону спасателей и пожарных, с мобильного телефона — «101», — обратились к жителям республики в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Какие важные законы ждут россиян в мае
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь