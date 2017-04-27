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17:01 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде «Лексус» снёс дорожный знак и вылетел на тротуар

Видеокамеры «Безопасного города» зафиксировали серьёзное ДТП на Московском проспекте в Калининграде.

«Лексус» на большой скорости не вписался в поворот, повредил дорожный знак и выехал на тротуар.

Как сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», в результате аварии пешеходы не пострадали. Информации о травмах водителя не поступало.

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