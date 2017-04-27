В Калининграде «Лексус» снёс дорожный знак и вылетел на тротуар

«Лексус» на большой скорости не вписался в поворот, повредил дорожный знак и выехал на тротуар.

Как сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», в результате аварии пешеходы не пострадали. Информации о травмах водителя не поступало.