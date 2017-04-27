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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Бывший глава антикоррупционного главка МВД Сугробов получил 22 года колонии

Преступная группа, возглавляемая Денисом Сугробовым, совершила не менее десяти тяжких преступлений.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режим, признав его виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий, передает корреспондент «Интерфакса».

«Назначить Сугробову окончательное наказание в виде лишения свободы на 22 года колонии строгого режима с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в приговоре судьи Елены Гученковой, оглашенном в четверг.

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Согласно приговору суда, Д. Сугробов лишен звания генерал-лейтенанта и возможности пять лет занимать должности в правоохранительных органах.

Мосгорсуд 12 февраля 2016 года приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела в отношении бывшего высокопоставленного полицейского и его предполагаемых сообщников.

Кроме ключевого фигуранта — Сугробова, на скамье подсудимых находятся Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов, также подсудимым является покончивший с собой бывший заместитель Сугробова Борис Колесников, чьи родственники отказались от прекращения в отношении него уголовного производства по нереабилитирующим основаниям.

Дело в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, которое возглавлял генерал-лейтенант полиции Сугробов, было возбуждено 14 февраля 2014 года. 21 февраля 2014 года Сугробов был освобожден от занимаемой должности указом президента РФ.

По версии следствия, с ноября 2013 до февраля 2014 года преступная группа совершила не менее 10 тяжких преступлений.

В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

Никто из подсудимых не признает свою вину. Между тем, ранее сообщалось, что сделку со следствием заключили Муллаяров и Косоуров, первому после этого была изменена мера пресечения, позднее сделка была расторгнута.

8 мая 2014 года Сугробов был задержан, через неделю ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п."в ч.3 ст. 286 УК РФ) и организации провокации взятки (ч.3 ст. 33 — ст. 304 УК РФ).

Обвиняемый по этому уголовному делу заместитель Сугробова Колесников 16 июня покончил жизнь самоубийством, выбросившись с шестого этажа здания СКР, куда был доставлен на допрос.

Комментарии
7
Профессор
Разумно!
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Михаил
Тут несоответствие дат с реальностью. Еще в марте 2014 он со своим спецназом брал моего дядьку, также подставив на взятку. 23 человеа на одного. И только потом его отстранили, аррестовали и завели уголовное дело. Собаке собачья смерть...
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Александр д
бандюки наехал на бандюков у которых крыша круче вот результат
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