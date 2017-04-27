Бывший глава антикоррупционного главка МВД Сугробов получил 22 года колонии

«Назначить Сугробову окончательное наказание в виде лишения свободы на 22 года колонии строгого режима с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в приговоре судьи Елены Гученковой, оглашенном в четверг.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режим, признав его виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий, передает корреспондент «Интерфакса».

Согласно приговору суда, Д. Сугробов лишен звания генерал-лейтенанта и возможности пять лет занимать должности в правоохранительных органах.

Мосгорсуд 12 февраля 2016 года приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела в отношении бывшего высокопоставленного полицейского и его предполагаемых сообщников.

Кроме ключевого фигуранта — Сугробова, на скамье подсудимых находятся Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов, также подсудимым является покончивший с собой бывший заместитель Сугробова Борис Колесников, чьи родственники отказались от прекращения в отношении него уголовного производства по нереабилитирующим основаниям.