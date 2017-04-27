Бывший глава антикоррупционного главка МВД Сугробов получил 22 года колонии
Преступная группа, возглавляемая Денисом Сугробовым, совершила не менее десяти тяжких преступлений.
Преступная группа, возглавляемая Денисом Сугробовым, совершила не менее десяти тяжких преступлений.
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режим, признав его виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий, передает корреспондент «Интерфакса».
«Назначить Сугробову окончательное наказание в виде лишения свободы на 22 года колонии строгого режима с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в приговоре судьи Елены Гученковой, оглашенном в четверг.
Согласно приговору суда, Д. Сугробов лишен звания
Мосгорсуд 12 февраля 2016 года приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела в отношении бывшего высокопоставленного полицейского и его предполагаемых сообщников.
Кроме ключевого фигуранта — Сугробова, на скамье подсудимых находятся Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов, также подсудимым является покончивший с собой бывший заместитель Сугробова Борис Колесников, чьи родственники отказались от прекращения в отношении него уголовного производства по нереабилитирующим основаниям.
Дело в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, которое возглавлял
В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об
Никто из подсудимых не признает свою вину. Между тем, ранее сообщалось, что сделку со следствием заключили Муллаяров и Косоуров, первому после этого была изменена мера пресечения, позднее сделка была расторгнута.
8 мая 2014 года Сугробов был задержан, через неделю ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п."в ч.3 ст. 286 УК РФ) и организации провокации взятки (ч.3 ст. 33 — ст. 304 УК РФ).
Обвиняемый по этому уголовному делу заместитель Сугробова Колесников 16 июня покончил жизнь самоубийством, выбросившись с шестого этажа здания СКР, куда был доставлен на допрос.