В Башкирии мужчина ограбил офис микрозаймов, угрожая банкой с кислотой
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Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в разбое задержан.
По информации ведомства, 26 апреля около 12 часов дня в полицию города Стерлитамака поступило сообщение о нападении на офис микрозаймов на проспекте Ленина.
Прибывшей на место происшествия
Сотрудниками уголовного розыска совместно с
Полицейские приступили к розыску 29-летнего неработающего жителя Стерлитамака. Сегодня утром подозреваемый был задержан в квартире его знакомых, где пытался скрыться.
По предварительным данным, мужчина угрожал сотруднице офиса емкостью, наполненной водой.