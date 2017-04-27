В Башкирии мужчина ограбил офис микрозаймов, угрожая банкой с кислотой

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в разбое задержан.

По информации ведомства, 26 апреля около 12 часов дня в полицию города Стерлитамака поступило сообщение о нападении на офис микрозаймов на проспекте Ленина.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе менеджер организации рассказала, что похищено 13 тысяч рублей. С ее слов, неизвестный мужчина, угрожал брызнуть кислотой, если она не отдаст ему деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело о разбое по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса российской Федерации.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с экспертами-криминалистами личность подозреваемого была установлена.

Полицейские приступили к розыску 29-летнего неработающего жителя Стерлитамака. Сегодня утром подозреваемый был задержан в квартире его знакомых, где пытался скрыться.

По предварительным данным, мужчина угрожал сотруднице офиса емкостью, наполненной водой.