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16:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские таможенники нашли 800 контрафактных бейсболок на рынке

На кепках были поддельные товарные знаки Chanel, Adidas и Nike.

Воронежские таможенники нашли более 800 контрафактных бейсболок на одном из городских рынков. Специалисты конфисковали кепки, на которых были поддельные товарные знаки Chanel, Adidas и Nike, сообщила пресс-служба Воронежской таможни в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, соответствующие знаки внесены в Государственный реестр товарных знаков. Однако оказалось, что изображения известных брендов на кепках являются поддельными. Документы, подтверждающие законность использования товарных знаков, отсутствовали. Товар изъяли из обращения.

Представители правообладателя марки Chanel оценили ущерб в 1,5 млн рублей, а владелец одного из спортивных брендов — в 700 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе таможни. Предприниматель также попал под дело об административном правонарушении за незаконное использование чужого логотипа (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ). Владельцу торговой точки грозит штраф до 200 тыс. рублей.

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