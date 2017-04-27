Воронежские таможенники нашли 800 контрафактных бейсболок на рынке

Воронежские таможенники нашли более 800 контрафактных бейсболок на одном из городских рынков. Специалисты конфисковали кепки, на которых были поддельные товарные знаки Chanel, Adidas и Nike, сообщила пресс-служба Воронежской таможни в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, соответствующие знаки внесены в Государственный реестр товарных знаков. Однако оказалось, что изображения известных брендов на кепках являются поддельными. Документы, подтверждающие законность использования товарных знаков, отсутствовали. Товар изъяли из обращения.