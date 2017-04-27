Мэрия Кишинева «теряет» людей: Гамрецкий помещен под арест

«Удовлетворено ходатайство прокурора. Обвиняемый Игорь Гамрецкий помещен под предварительный арест на 30 суток», — зачитал решение судья Андрей Некулча.

По его словам, срок предварительного ареста отсчитывается с 25 апреля.

«Не согласен с решением суда», — сказал Гамрецкий, выходя из зала суда.

По делу о коррупции, связанном с платными парковками в столице Молдовы, были задержаны 7 человек. Общее число подозреваемых по делу о платных парковках составляет 11 человек, среди которых вице-примар Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя.

По данным следствия, в июне 2015 года управление общественного транспорта и путей сообщения мэрии Кишинева объявило о тендере по строительству платных парковок в столице. Сообщается, что обязательные требования к компаниям, которые должны были участвовать в тендере, немотивированно завышены. Претендентов на участие в тендере оказалось 16, однако заявки подали лишь две фирмы — компания-нерезидент «EME PARKLEITSYSTEM GmbH» и компания-резидент ООО «Sizif-L». Последнюю исключили, так как не был представлен полный пакет необходимых бумаг.

В НАЦ отметили, что уголовное дело открыто по подозрению в том, что вице-мэр Кишинева подписал контракт без утверждения данного документа муниципальным советом.

Местное законодательство предполагает, что подобные контракты сначала обсуждаются, а затем передаются на рассмотрение и последующее утверждение в мунсовет.

В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с неким бизнесменом, который тайно управляет компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. В антикоррупционном центре добавили, что «собраны доказательства для того, что предположить, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща».

На данный момент все семь задержанных подозреваются в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями. Им грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на период от 10 до 15 лет.

В четверг Грозаву поместили под домашний арест на 30 суток, бывший мунсоветник Геннадий Иващенко решением суда арестован на 30 суток, а бизнесмен Александр Пинчевский — на 25 суток.