В Воронежской области продавец выгнала из магазина вооруженного грабителя

Безработный 19-летний житель Лискинского района попытался ограбить магазин, чтобы рассчитаться с долгами. Молодой человек ворвался в магазин и, угрожая его сотруднице пистолетом, однако 57-летняя женщина не отдала деньги и сказала, что нажмет «тревожную кнопку», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 27 апреля. Обескураженный злоумышленник сбежал.

Инцидент произошел в Лисках на улице Красноармейская вечером 29 марта. Магазин находился в безлюдном месте, покупателей в это время не было. Злоумышленник переоделся в сменную одежду в гараже неподалеку, надел медицинскую маску, захватил пневматический пистолет. Войдя в магазин, парень направил на продавца пистолет и предъявил ей записку: «Если хочешь жить, то положи деньги в пакет». Сотрудница отказалась отдать деньги. Когда молодой человек сбежал, она позвонила в полицию.

Злоумышленника задержали. Он признался, что его отчислили из учебного заведения, он нигде не работал. у него накопились долги, которые он надеялся погасить из украденных денег. Парень попал под уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о взятии молодого человека под стражу.