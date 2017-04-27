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16:33 (мск), источник: Sputnik.md

Руководство мэрии Чимишлии пойдет под суд

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией провели в четверг восемь обысков в связи с расследованием дела по факту коррупции в примэрии Чимишлии.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в НАЦ, по делу проходят пять человек — примар Георге Рэиляну, вице-примары Флорин Бежан и Серджиу Вырлан, а также еще два чиновника местной администрации Чимишлии. Следственные органы провели обыски в их домах и служебных кабинетах.

По данным следствия, с октября 2016 года подозреваемые превышали свои служебные полномочия, проводя с нарушением тендеры на выполнение работ по асфальтированию части городской дороги.

Руководство примэрии устно договорилось о проведении этих работ с фирмой «RUTADOR». На деле же контракт не был заключен. Его должны были оформить уже после завершения работ.

В ходе допроса членов районного совета Чимишлии выяснилось, что для проведения работ уже перечислили миллион леев, а примар пытался убедить выделить еще 200 тысяч леев, несмотря на то, что деньги уже были уплачены.

По факту случившегося открыли уголовное дело по части 3 (b, d) статьи 328 УК РМ. Подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.

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