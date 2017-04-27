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17:03 (мск), источник: РИА Новости

В деревне под Красноярском загорелись 14 домов

КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Полицейские трех районов Красноярского края подняты по тревоге из-за пожаров, которые возникли, предположительно, из-за поджогов травы, наиболее сложная обстановка сложилась в деревне Белогорка — здесь горят 14 домов, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Источник: РИА Новости

«По указанию начальника ГУМВД по краю Александра Речицкого полицейские подняты по тревоге в трех районах региона: Рыбинском, Манском, Шарыповском, где в настоящее время находится несколько очагов возгорания. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Манском районе, где в Белогорке произошло возгорание 14 домов. Пострадавших нет», — сказал Юрченко.

По его словам, в связи со сложной пожарной обстановкой руководство краевого главка ввело план «Тайфун», направленный на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан. На месте происшествия работают участковые, сотрудники ГИБДД МО МВД России «Уярский».

«Полиция осуществляет охрану общественного порядка для исключения случаев мародерства, а также обеспечивает безопасность дорожного движения и беспрепятственный проезд пожарной техники. По предварительным данным, причиной возгораний стал пал травы», — отметил Юрченко.

Кроме того, пожары зафиксированы в поселках Березовка и Александровка Шарыповского района и поселке Большие Ключи Рыбинского района. На местах работают сотрудники полиции.

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