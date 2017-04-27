В деревне под Красноярском загорелись 14 домов

«По указанию начальника ГУМВД по краю Александра Речицкого полицейские подняты по тревоге в трех районах региона: Рыбинском, Манском, Шарыповском, где в настоящее время находится несколько очагов возгорания. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Манском районе, где в Белогорке произошло возгорание 14 домов. Пострадавших нет», — сказал Юрченко.

По его словам, в связи со сложной пожарной обстановкой руководство краевого главка ввело план «Тайфун», направленный на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан. На месте происшествия работают участковые, сотрудники ГИБДД МО МВД России «Уярский».

«Полиция осуществляет охрану общественного порядка для исключения случаев мародерства, а также обеспечивает безопасность дорожного движения и беспрепятственный проезд пожарной техники. По предварительным данным, причиной возгораний стал пал травы», — отметил Юрченко.

Кроме того, пожары зафиксированы в поселках Березовка и Александровка Шарыповского района и поселке Большие Ключи Рыбинского района. На местах работают сотрудники полиции.