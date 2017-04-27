Глава управляющей компании подозревается в хищении 9 млн в Волгограде
Руководитель управкомпании подозревается в хищении девяти миллионов рублей в Кировском районе Волгограда.
Руководитель управкомпании подозревается в хищении девяти миллионов рублей в Кировском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что вместе с директором УК были задержаны еще два человека, которые по версии следствия причастны к хищению денег. Всем им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.