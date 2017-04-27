Глава управляющей компании подозревается в хищении 9 млн в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, глава управкомпании через аффилированные фирмы с января 2013 по октябрь 2015 года путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг по техобслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоэтажек и содержанию придомовых территорий похитил более девяти 9 миллионов рублей, поступивших от жителей за оплату коммунальных услуг. «Эти деньги должны были быть перечислены ресурсоснабжающим организациям за электроснабжение, отопление, горячую воду и отведение стоков», — добавили в ГУ МВД.

Добавим, что вместе с директором УК были задержаны еще два человека, которые по версии следствия причастны к хищению денег. Всем им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.