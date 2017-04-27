Воронежский бизнесмен, обманувший футболиста Кержакова, останется в колонии

В Воронеже суд отменил ранее принятое решение о смягчении наказания бизнесмену Михаилу Сурину, признанному виновным в хищении 300 млн рублей у экс-игрока сборной России по футболу и ФК «Зенит» Александра Кержакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в 2011 году футболист Александр Кержаков (на тот момент — игрок ФК «Зенит» и сборной России) решил инвестировать свои накопления в строительство мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий в Воронежской области. Михаил Сурин пообещал ввести Кержакова в состав учредителей предприятия. Завод, как заверил Сурин, должен был начать работу в 2012 году. Футболист отдал 300 млн рублей Сурину в качестве инвестиций в предприятие. Однако в состав учредителей фирмы Кержаков так и не вошел, денег тоже обратно не получил.

28 апреля 2016 года Ленинский суд Воронежа признал Сурина виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 5 июля приговор вступил в законную силу.

В сентябре 2016 года Сурин подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но впоследствии отозвал его и продолжал отбывать наказание.

1 марта 2017 года Центральный районный суд удовлетворил ходатайство защиты Сурина о замене ему неотбытой части лишения свободы на исправительные работы сроком в 1 год и один месяц с удержанием ежемесячно в доход государства 10% из заработной платы, при этом представитель прокуратуры выступал против освобождения Сурина.

В частности, на заседании представитель прокурора указал, несмотря на заключенный с потерпевшим договор уступки права требования от 20 апреля 2016 года на сумму 70 млн рублей, намерение передать Александру Кержакову 50% долей в уставном капитале ООО «Модуль», указанные меры в совокупности с размером причиненного ущерба являются недостаточными. Представленные документы, а также доводы защиты свидетельствовали о намерении возместить ущерб футболисту в будущем, после отбытия назначенного судом наказания. Частью 4 статьи 80 УК РФ закреплено, что при вынесении решения суд учитывает частичное или полное возмещение причиненного ущерба. На момент рассмотрения ходатайства ущерб потерпевшему Кержакову возмещен не был.

Прокуратура опротестовала решение об удовлетворении ходатайства защиты Сурина.

24 апреля Воронежский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры, отменил решение Центрального районного суда Воронежа. Материалы дела направлены на новое рассмотрение.