Воронежский бизнесмен, обманувший футболиста Кержакова, останется в колонии
Областной суд отменил решение о замене колонии исправительными работами.
Областной суд отменил решение о замене колонии исправительными работами.
В Воронеже суд отменил ранее принятое решение о смягчении наказания бизнесмену Михаилу Сурину, признанному виновным в хищении 300 млн рублей у
Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в 2011 году футболист Александр Кержаков (на тот момент — игрок ФК «Зенит» и сборной России) решил инвестировать свои накопления в строительство
28 апреля 2016 года Ленинский суд Воронежа признал Сурина виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 5 июля приговор вступил в законную силу.
В сентябре 2016 года Сурин подавал ходатайство об
1 марта 2017 года Центральный районный суд удовлетворил ходатайство защиты Сурина о замене ему неотбытой части лишения свободы на исправительные работы сроком в 1 год и один месяц с удержанием ежемесячно в доход государства 10% из заработной платы, при этом представитель прокуратуры выступал против освобождения Сурина.
В частности, на заседании представитель прокурора указал, несмотря на заключенный с потерпевшим договор уступки права требования от 20 апреля 2016 года на сумму 70 млн рублей, намерение передать Александру Кержакову 50% долей в уставном капитале ООО «Модуль», указанные меры в совокупности с размером причиненного ущерба являются недостаточными. Представленные документы, а также доводы защиты свидетельствовали о намерении возместить ущерб футболисту в будущем, после отбытия назначенного судом наказания. Частью 4 статьи 80 УК РФ закреплено, что при вынесении решения суд учитывает частичное или полное возмещение причиненного ущерба. На момент рассмотрения ходатайства ущерб потерпевшему Кержакову возмещен не был.
Прокуратура опротестовала решение об удовлетворении ходатайства защиты Сурина.
24 апреля Воронежский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры, отменил решение Центрального районного суда Воронежа. Материалы дела направлены на новое рассмотрение.