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18:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом погиб 16-летний подросток, надышавшийся природным газом

16-летний школьник скончался в Серафимовичском районе Волгоградской области после того, как надышался природным газом из баллона в среду, 26 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, школьник пришел в гости к приятелю, где они вместе с их одноклассницей взяли на кухне бытовой баллон, принесли в комнату и для одурманивания начали поочередно дышать природным газом из него. В какой-то момент 16-летнему подростку стало плохо. Его друзья принялись приводить его в чувства, но когда поняли, что бессильны, вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть школьника.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«Погибший подросток и приятель, в доме которого он скончался, характеризуются отрицательно. Оба попадали в поле зрения полиции, стояли на специализированных учетах в ОВД, а также комиссии по делам несовершеннолетних администрации», — добавила Наталия Куницкая.

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