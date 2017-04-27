В Хмельницком 7-летний мальчик помог спасти с пылающей квартиры своего брата с ДЦП

Пожар случился, когда дома никого не было. 7-летний мальчик выбежал на балкон, чтобы позвать кого-то на помощь, ведь в квартире кроме него, был еще его старший брат, который имеет диагноз ДЦП.

Свидетели происшествия вызвали пожарную службу. Спасатели, которые прибыли на вызов, сняли ребенка с балкона по пожарной лестнице. Его брата, который не мог двигаться сам, сносили вниз целой бригадой.

«Парень молодец! Сориентировался, выбежал на балкон, мы его оттуда забрали, он рассказал нам о том, что его брат находится в комнате», — рассказал руководитель оперативно-кординационного центра ГУ ДСНС в Хмельницкой области Вадим Петришин.