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17:25 (мск), источник: РБК - Украина

В Хмельницком 7-летний мальчик помог спасти с пылающей квартиры своего брата с ДЦП

В Хмельницком 7-летний мальчик, благодаря правильным действиям, спас из пожара себя и своего старшего брата. Об этом сообщает ТСН.

Пожар случился, когда дома никого не было. 7-летний мальчик выбежал на балкон, чтобы позвать кого-то на помощь, ведь в квартире кроме него, был еще его старший брат, который имеет диагноз ДЦП.

Свидетели происшествия вызвали пожарную службу. Спасатели, которые прибыли на вызов, сняли ребенка с балкона по пожарной лестнице. Его брата, который не мог двигаться сам, сносили вниз целой бригадой.

«Парень молодец! Сориентировался, выбежал на балкон, мы его оттуда забрали, он рассказал нам о том, что его брат находится в комнате», — рассказал руководитель оперативно-кординационного центра ГУ ДСНС в Хмельницкой области Вадим Петришин.

Кроме того, из-за едкого дыма, на улицу пришлось выводить соседей. Причину задымления выясняют.

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