В Хмельницком 7-летний мальчик помог спасти с пылающей квартиры своего брата с ДЦП
В Хмельницком 7-летний мальчик, благодаря правильным действиям, спас из пожара себя и своего старшего брата. Об этом сообщает ТСН.
В Хмельницком 7-летний мальчик, благодаря правильным действиям, спас из пожара себя и своего старшего брата. Об этом сообщает ТСН.
Пожар случился, когда дома никого не было. 7-летний мальчик выбежал на балкон, чтобы позвать
Свидетели происшествия вызвали пожарную службу. Спасатели, которые прибыли на вызов, сняли ребенка с балкона по пожарной лестнице. Его брата, который не мог двигаться сам, сносили вниз целой бригадой.
«Парень молодец! Сориентировался, выбежал на балкон, мы его оттуда забрали, он рассказал нам о том, что его брат находится в комнате», — рассказал руководитель
Кроме того,