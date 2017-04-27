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17:52 (мск), источник: РБК

Алексея Навального облили зеленкой в Москве

Оппозиционера Алексея Навального вновь облили зеленкой. Нападавший ждал оппозиционера у машины и скрылся, плеснув политику зеленкой в лицо.

В Москве напали на оппозиционного политика Алексея Навального и облили его зеленкой. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, вместе с Навальным они направлялись на мероприятие Global Event Forum. Она уточнила, что нападавший ждал Навального возле автомобиля и скрылся после того, как плеснул зеленкой в оппозиционера.

Сам Навальный написал, что зеленкой ему попали в правый глаз, так что у него теперь «зеленые и зрачок и роговица». Оппозиционер ждет приезда скорой помощи.

Комментарии
1
maksat
Такое делают только подлые трУсы - сказать в лицо не могут, вдарить по-мужски боятся. Позор этим уродам, а еще всяческие пафосные речи толкают. Организации перечислять не буду - ими весь Контакт кишит
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