Алексея Навального облили зеленкой в Москве

В Москве напали на оппозиционного политика Алексея Навального и облили его зеленкой. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, вместе с Навальным они направлялись на мероприятие Global Event Forum. Она уточнила, что нападавший ждал Навального возле автомобиля и скрылся после того, как плеснул зеленкой в оппозиционера.