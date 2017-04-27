Алексея Навального облили зеленкой в Москве
Оппозиционера Алексея Навального вновь облили зеленкой. Нападавший ждал оппозиционера у машины и скрылся, плеснув политику зеленкой в лицо.
Оппозиционера Алексея Навального вновь облили зеленкой. Нападавший ждал оппозиционера у машины и скрылся, плеснув политику зеленкой в лицо.
В Москве напали на оппозиционного политика Алексея Навального и облили его зеленкой. Об этом в Twitter сообщила его
По ее словам, вместе с Навальным они направлялись на мероприятие Global Event Forum. Она уточнила, что нападавший ждал Навального возле автомобиля и скрылся после того, как плеснул зеленкой в оппозиционера.
Сам Навальный написал, что зеленкой ему попали в правый глаз, так что у него теперь «зеленые и зрачок и роговица». Оппозиционер ждет приезда скорой помощи.