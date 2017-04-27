Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели
Шарапова: Я соскучилась по теннису
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Протест одного
17:55 (мск), источник: ТАСС

Полицейские открыли огонь по неизвестному в одной из больниц Берлина

БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Стражи порядка открыли огонь по мужчине в больнице, расположенной в берлинском районе Кройцберг.

Источник: Reuters

Он получил ранение в ногу, сообщила представитель правоохранительных органов.

Инцидент произошел в отделе реанимации. Что вынудило стражей порядка открыть огонь, пока не сообщается.

По данным газеты Die Welt, психически нездоровый мужчина стал вести себя агрессивно, и сотрудники больницы вызвали полицейских.

В настоящее время подъезды к реанимации перекрыты. На месте работает полиция, обстоятельства происшедшего выясняются.

Комментарии
2
Б А
К сожалению сейчас в Европе могут застелить просто потому, что ты не понравился полиции. Мы видим деградацию Европы и ненависть к России.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Б А
К сожалению сейчас в Европе могут застроить просто потому, что ты не понравился полиции. Мы видим деградацию Европы и ненависть к России.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пресс-конференция Путина и Абэ. Видеотрансляция
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Какие важные законы ждут россиян в мае
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпеды
В «Открытую Россию» пришли с обыском
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь