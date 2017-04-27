В Сочи ищут виновников загрязнения лесного ручья

Местные жители забили тревогу. «Иногда ходили гулять здесь с супругой. И вот в последний раз здесь был ужасный запах, ну и я, как бывалый турист, решил проверить, почему это так», — рассказал Владимир Коваленко.

Самостоятельно выявить источник зловония местные жители не смогли. Мэрия курорта отправила на место группу проверяющих вместе с представителями «Сочиводоканала». Но и комиссии с первого раза определить источник загрязнения не удалось, потому что часть русла проходит в коллекторах глубоко под землей. Проверяющие предположили, что причиной запаха являются дома, которые находятся выше по течению ручья, на улицах Целинной и Восточной.

«Мы проверим всё и дальше примем меры, которые позволят это исключить. Еще раз говорю: отрежем воду до тех пор, пока не сделают себе соответствующее подключение к централизованной канализации», — прокомментировал итоги рейда заместитель главы г. Сочи Юрий Паламарчук.

В администрации города подчеркивают, что это — зона прямой ответственности «Водоканала», который выдает гражданам техусловия на водоснабжение и канализование, но за их исполнением не следит. В итоге, воду жители на вполне законных основаниях получают, а на канализовании попросту экономят.

Борьба со сбросом канализационных стоков в реки ведется на курорте два года. За это время комиссии выявили 13 тысяч объектов, которые загрязняли водоемы курорта. Часть из них уже подключились к централизованной городской канализации или установили локальные очистные сооружения. Тех владельцев, которые не предпринимают никаких мер, отключают от водоснабжения.