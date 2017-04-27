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18:11 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек погибли в результате утечки газа в Калининградской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — В Калининградской области пять человек умерли от отравления газом, сообщила «Интерфаксу» в четверг пресс-секретарь регионального СКР Наталья Гацко.

По предварительной информации, в жилом частном доме города Краснознаменск произошла утечка газа, в результате которой смертельно отравились пять человек из двух семей.

На место происшествия из города Советск выехала следственная группа.

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