Пять человек погибли в результате утечки газа в Калининградской области
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — В Калининградской области пять человек умерли от отравления газом, сообщила «Интерфаксу» в четверг
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — В Калининградской области пять человек умерли от отравления газом, сообщила «Интерфаксу» в четверг
По предварительной информации, в жилом частном доме города Краснознаменск произошла утечка газа, в результате которой смертельно отравились пять человек из двух семей.
На место происшествия из города Советск выехала следственная группа.