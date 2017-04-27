Вторую волну паводка ждут в СКО
АСТАНА, 27 апр — Sputnik. В
АСТАНА, 27 апр — Sputnik. В
Если уровень перелива в Сергеевском водохранилище опускался до 190 сантиметров, то сейчас там снова начался подъем.
«Сейчас перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет 2 метра 24 сантиметра. Ожидаем, что
По словам заместителя главы региона, спрогнозировать уровень второй волны паводка в Петропавловске можно только после того, как будет достигнут пик подъема воды в реке Ишим (Есиль) в районе села Покровка.
«Второй подъем связан с увеличением притоков малых рек в Акмолинской области, которые впадают в Есиль. Несколько дней назад мы наблюдали подъем на гидропосту “Каменный карьер” в Акмолинской области, вчера уже на нашем гидропосту “Токсан би”, село Западное, было увеличение на 44 сантиметра», — объяснил Антон Федяев.
По его информации,
«Начался перелив через дорогу областного значения. Уровень воды в озере поднялся, водоем вышел на берега. Вчера эта вода пошла на поселок Тепличное, с той стороны, где нет обвалования. Сейчас там сделали 1200 метров земляного сооружения», — сообщил Антон Федяев.
По его данным, в подтопленном поселке Кожевенный завод сейчас работает комиссия, уточняется количество подтопленных домов.
«В районе им. Г. Мусрепова, где стихия разрушила 12 домов, завершена работа комиссии по оценке ущерба. Сегодня во второй половине они дадут заключение. По жилым домам, которые разрушены или находятся в аварийном состоянии, принимается решение о приобретении домов в этом же селе за счет бюджетных средств. Надеемся, что уже в мае эти вопросы будут решены», — отметил Антон Федяев.
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