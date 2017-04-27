Вторую волну паводка ждут в СКО

Если уровень перелива в Сергеевском водохранилище опускался до 190 сантиметров, то сейчас там снова начался подъем.

«Сейчас перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет 2 метра 24 сантиметра. Ожидаем, что 27—28 апреля будет пик подъема, и дальше будем ждать воду на других гидропостах вниз по течению реки Ишим. Незначительное повышение уровня воды наблюдается у села Покровка Есильского района — на 2 сантиметра. В селе Новоникольское Кызылжарского района уровень снизился на 35 сантиметров. На Петропавловском водохранилище наблюдается незначительное повышение уровня воды. За прошедшие сутки — плюс 6 сантиметров. Ожидается, что к 1—2 мая здесь возможен повторный подъем», — проинформировал Антон Федяев.

По словам заместителя главы региона, спрогнозировать уровень второй волны паводка в Петропавловске можно только после того, как будет достигнут пик подъема воды в реке Ишим (Есиль) в районе села Покровка.

«Второй подъем связан с увеличением притоков малых рек в Акмолинской области, которые впадают в Есиль. Несколько дней назад мы наблюдали подъем на гидропосту “Каменный карьер” в Акмолинской области, вчера уже на нашем гидропосту “Токсан би”, село Западное, было увеличение на 44 сантиметра», — объяснил Антон Федяев.

По его информации, из-за подъема реки Ишим произошло ее слияние с озером Пестрое, что находится в пригороде Петропавловска.

«Начался перелив через дорогу областного значения. Уровень воды в озере поднялся, водоем вышел на берега. Вчера эта вода пошла на поселок Тепличное, с той стороны, где нет обвалования. Сейчас там сделали 1200 метров земляного сооружения», — сообщил Антон Федяев.

По его данным, в подтопленном поселке Кожевенный завод сейчас работает комиссия, уточняется количество подтопленных домов.

«В районе им. Г. Мусрепова, где стихия разрушила 12 домов, завершена работа комиссии по оценке ущерба. Сегодня во второй половине они дадут заключение. По жилым домам, которые разрушены или находятся в аварийном состоянии, принимается решение о приобретении домов в этом же селе за счет бюджетных средств. Надеемся, что уже в мае эти вопросы будут решены», — отметил Антон Федяев.