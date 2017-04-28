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07:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омске легковая Toyota повалила на бок «ГАЗель»

27 апреля около 18:45 на улице 22 Декабря произошла авария — автомобиль Toyota Chaser столкнулся с грузовой «ГАЗелью», после чего последняя упала на бок.

После появления в сети фотографий аварии омичи удивились, «как так можно было забодать» «ГАЗель», а также порадовались, что «ГАЗель» была не пассажирской. О пострадавших в аварии не сообщается.

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