В Башкирии поймали грабителя офиса микрозаймов, угрожавшего кислотой
27 апреля стало известно, что в Стерлитамаке задержан неработающий мужчина, который подозревается в ограблении офиса микрозаймов, совершенном накануне в этом же городе.
27 апреля стало известно, что в Стерлитамаке задержан неработающий мужчина, который подозревается в ограблении офиса микрозаймов, совершенном накануне в этом же городе.
Об этом сообщили в
Как следует из материалов дела, ограбление произошло накануне, примерно в полдень. По словам сотрудников офиса микрозаймов, к ним вошел с улицы мужчина, который потребовал отдать ему наличные деньги, угрожая в противном случае брызнуть кислотой в лицо
По факту нападения на офис микрозаймов было возбуждено уголовное дело о разбое. Оперативники вместе с
Грабитель был задержан уже сегодня утром на квартире у своих знакомых, где мужчина скрывался от полиции.
Что же касается кислоты, которой он угрожал менеджеру офиса микрозаймов, то, как выяснили полицейские, на самом деле в канистре, которую грабитель держал в руках, находилась простая вода.