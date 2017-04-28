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07:30 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии поймали грабителя офиса микрозаймов, угрожавшего кислотой

27 апреля стало известно, что в Стерлитамаке задержан неработающий мужчина, который подозревается в ограблении офиса микрозаймов, совершенном накануне в этом же городе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, ограбление произошло накануне, примерно в полдень. По словам сотрудников офиса микрозаймов, к ним вошел с улицы мужчина, который потребовал отдать ему наличные деньги, угрожая в противном случае брызнуть кислотой в лицо девушке-менеджеру. Та отдала ему 13 тысяч рублей.

По факту нападения на офис микрозаймов было возбуждено уголовное дело о разбое. Оперативники вместе с экспертами-криминалистами смогли быстро установить личность подозреваемого, им оказался 29-летний неработающий местный житель. Сам момент нападения оказался снят камерой видеонаблюдения, установленной в офисе.

Грабитель был задержан уже сегодня утром на квартире у своих знакомых, где мужчина скрывался от полиции.

Что же касается кислоты, которой он угрожал менеджеру офиса микрозаймов, то, как выяснили полицейские, на самом деле в канистре, которую грабитель держал в руках, находилась простая вода.

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