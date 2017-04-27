Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Краснодар» обыграл «Амкар» в матче чемпионата России
Игрок «Анжи» забил три мяча с пенальти в матче с «Томью»
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
21:46 (мск), источник: 112.ua

В Львове пьяным за рулем задержали депутата облсовета

В ночь на 27 апреля патрульные заметили неподалеку от границы на трассе Львов — Рава-Русская автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого при изменении направления движения не воспользовался показателем поворота. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, передает УНН.

Источник: 112.ua

«Транспортное средство остановили и сообщили водителю о его нарушении. 48-летний водитель вел себя спокойно, но пытался говорить с патрульными на другие темы. Во время общения с ним инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения», — отметили в сообщении.

Также отмечается, что водитель не согласился на месте проходить проверку на устройстве «Драгер» и пожелал поехать в медицинское учреждение — в Жовковскую районную больницу. Медики сообщили, что не смогут проверить кровь и патрульным предложили ее самостоятельно завезти во Львов. Впоследствии врач, не проведя осмотра сделала заключение, что водитель трезв. У патрульных это вызвало подозрение, поэтому они предложили водителю поехать в другой медицинское учреждение. Водитель сначала согласился, а потом передумал.

«Вдруг он начал жаловаться на плохое самочувствие и захотел чтобы ему поставили капельницу. Мужчина нецензурно выражался в адрес патрульных и во время предоставления водителю медицинской помощи, продолжал спор. Водитель таки сдал кровь, а врач дала патрульным еще один вывод с тем же временем и порядковым номером, как и в предыдущем заключении, однако отметила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Она объяснила свой поступок тем, что боялась потерять работу», — добавили в пресс-службе.

Следовательно, у патрульных появилось два вывода. Инспекторы оформили на водителя протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Впоследствии стало известно, что ранее упомянутый гражданин является депутатом областного совета. Соответствующие материалы и видео Управления патрульной полиции передаст в суд, а также в прокуратуру, чтобы та оценила действия медиков. В патрульной полиции отказались называть фамилию депутата.

Однако издание сообщило, что фамилия этого депутата Львовского облсовета — Роман Демчина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кабмин назначил замминистром юстиции Андрея Вишневского
Путин и Абэ договорились о совместных действиях на Курилах
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Падалка обвинил главу ЦПК во лжи, кумовстве и дезертирстве
СМИ: Прокуратура Франции начала расследование по выборам ЧМ-2018
Квят на Гран-при России выступит в шлеме с изображением торпеды
Сборная России с поражения стартовала на Чешских хоккейных играх
Спорт
«Краснодар» обыграл «Амкар» в матче чемпионата России Пермяки потерпели первое поражение на своем поле в текущем сезоне
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь