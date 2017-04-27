В Львове пьяным за рулем задержали депутата облсовета

«Транспортное средство остановили и сообщили водителю о его нарушении. 48-летний водитель вел себя спокойно, но пытался говорить с патрульными на другие темы. Во время общения с ним инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения», — отметили в сообщении.

Также отмечается, что водитель не согласился на месте проходить проверку на устройстве «Драгер» и пожелал поехать в медицинское учреждение — в Жовковскую районную больницу. Медики сообщили, что не смогут проверить кровь и патрульным предложили ее самостоятельно завезти во Львов. Впоследствии врач, не проведя осмотра сделала заключение, что водитель трезв. У патрульных это вызвало подозрение, поэтому они предложили водителю поехать в другой медицинское учреждение. Водитель сначала согласился, а потом передумал.

«Вдруг он начал жаловаться на плохое самочувствие и захотел чтобы ему поставили капельницу. Мужчина нецензурно выражался в адрес патрульных и во время предоставления водителю медицинской помощи, продолжал спор. Водитель таки сдал кровь, а врач дала патрульным еще один вывод с тем же временем и порядковым номером, как и в предыдущем заключении, однако отметила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Она объяснила свой поступок тем, что боялась потерять работу», — добавили в пресс-службе.

Следовательно, у патрульных появилось два вывода. Инспекторы оформили на водителя протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Впоследствии стало известно, что ранее упомянутый гражданин является депутатом областного совета. Соответствующие материалы и видео Управления патрульной полиции передаст в суд, а также в прокуратуру, чтобы та оценила действия медиков. В патрульной полиции отказались называть фамилию депутата.

Однако издание сообщило, что фамилия этого депутата Львовского облсовета — Роман Демчина.