На Шпицбергене провалился под лед скутер с россиянами

Сообщение об инциденте спасательные службы Шпицбергена получили около 18.00 по местному времени (19.00 мск). Сообщалось о группе из восьми человек (позже их количество увеличилось до девяти), которые провалились под лед на снегоходе.

Группа туристов провалилась под лед в полынье между Мурдоком и Шоулцем. “Красный крест” был предупрежден и выдвинулся к месту происшествия

Сообщается также, что губернатор архипелага направил в этот район два вертолета. В 18.25 (19.25) один из вертолетов подобрал четырех человек из моря, они были доставлены в больницу Лоньира — столицу архипелага.

Позже на борт вертолета были подняты еще два человека, поиски остальных продолжались. Появились сообщения о том, что группа на другом скутере обнаружила еще троих, однако губернатор острова принял решение продолжать поиски до тех пор, пока не будет очевидно, что трое обнаруженных именно с провалившегося под лед снегохода.