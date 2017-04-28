На севере Уфы кроссовер едва не ушел под землю

ЧП произошло на улице Новочеркасская, что в уфимском микрорайоне Черниковка. Водитель на кроссовере не увидел на своем пути огромную яму и угодил в нее правым передним колесом. Естественно, выбраться оттуда он не смог.

— Сначала там что-то копали, а потом засыпали песком. Вот и результат, — рассказали местные жители.