На севере Уфы кроссовер едва не ушел под землю
Автомобиль накренился вправо и перегородил проезд машине скорой помощи.
Автомобиль накренился вправо и перегородил проезд машине скорой помощи.
ЧП произошло на улице Новочеркасская, что в уфимском микрорайоне Черниковка. Водитель на кроссовере не увидел на своем пути огромную яму и угодил в нее правым передним колесом. Естественно, выбраться оттуда он не смог.
— Сначала там
Фото с места происшествия опубликовали участники сообщества «Автоновости Уфы и РБ». Там подписчики посоветовали владельцу